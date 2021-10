VIDEO | Cine e Corina, iubita lui Laurențiu Reghecampf: ”Doar ridic sprânceana și cade știuca la mine la picioare”

Cea care îi va da naștere celui de-al treilea copil al antrenorului de la CSU Craiova este Corina Bilcon. Cei doi s-au cunoscut departe de plaiurile mioritice, în Dubai, iar de atunci sunt de nedespărțit.

Originară din Deva, Corina Bilcon are 29 de ani și i se spune și Corina ”Gură de Aur”. Acest nickname provine de pe vremea în care ea era stabilită în Anglia, unde a câștigat premiul “Golden Mouth” (”Gură de Aur”), în cadrul unei competiții internaționale organizate în Dubai pentru videochatiste și hostesse.

În această vară, CORY B. și-a făcut vacanța în Grecia, alături de Laurențiu Reghecampf. Cei doi au fost surprinși unul cu altul și au fost fotografiați de paparazzi de la .

La începutul lunii septembrie, cei doi parteneri au fost surprinși din nou împreună de către Realitatea Sportivă la Craiova, acolo unde s-au mutat în casa antrenorului de 46 de ani.

Iar acum, s-a dat publicității vestea conform căreia Laurențiu Reghecampf și Corina vor fi părinții unei fetițe. Aceasta va veni pe lume în aproximativ șase luni.

Iar planurile celor doi îndrăgostiți nu se opresc aici. Conform fanatik. ro aceștia vor să facă și o nuntă mare, acolo unde naș va fi Mihai Rotaru, patronul lui Reghecampf de la Craiova. Până atunci însă, tehncianul trebuie să-și rezolve căsnicia cu Anamaria Prodan, actuala sa soție.

”Imi pare rău că, de nervi, janghinile de jurnaliști mă prezintă ca pe ultimul om. Am închis FB și mi-am pierdut oamenii de mă urmăreau. Am decis să închid și contul de Instagram, și contul pe care îl am din 2016 pe site din Anglia VIVASTEEET.CO.UK!!! Eu nu mai alte conturi și nu mă interesează altul. Că doar ridic sprânceana și cade știuca la mine la picioare

”, a declarat Corina Bilcon, potrivit obiectiv.info