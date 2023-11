VIDEO | Clipe de groază pentru naționala Israelului! A sunat alarma de atac cu rachetă când mergea spre aeroport

Naționala de fotbal a Israelului va juca 4 meciuri în 10 zile, partidele contând pentru preliminariile CE 2024.

Primul este duminică, la Prishtina, împotriva naționalei statului Kosovo. Urmează confruntările cu Elveția (15 noiembrie), România (18 boiembrie), ambele în Ungaria, la Felcsut, și Andorra (21 noiembrie).

Delegația Isarelului planificase să ajungă azi în Kosovo, însoțită de forțe de securitate ale statului. Numai că în timp ce autocar se deplasa spre aeroport a fost declanșată alarma de atac cu rachetă. Ca urmare, toți cei din delegație au fost obligați să urmeze protocolul.

