VIDEO | Culio s-a întors acasă! Au trecut 14 ani de la debutul la CFR Cluj

Juan Emmanuel Culio, argentinianul care aducea prima victorie pentru CFR Cluj în istoria participărilor în Champions League (2-1 la Roma în 2008), va îmbrăca pentru a treia oară în carieră tricoul echipei din Gruia.

La 38 de ani, Culio era deja cu gândul la retragere, însă propunerea lui Dan Petrescu de a reveni în Gruia nu l-a lăsat indiferent. Mijlocaşul s-a întors în Liga 1 şi este entuziasmat că a semnat din nou cu CFR.

„Sunt fericit că m-am întors acasă. Pentru mine de când am plecat de aici a fost un an şi jumătate foarte, foarte greu în plan personal. Dar m-am întors acasă. Eu nu ţin doar cu CFR, eu ţin cu România. Aici am dat totul, aici a apărut Culio fotbalistul. Familia mea a fost mereu fericită aici, iar pentru mine asta înseamnă totul.

Eu vreau să câştig tot timpul, iar la CFR se doreşte mereu campionatul. Vreau să muncesc pentru echipă, pentru club. Aici nu există locul 2, tot timpul trebuie să fii campion. Spiritul nostru este de învingători. Nouă nu ne place nici măcar egalul, tot timpul vrem să câştigăm. Mie îmi place presiunea. Dacă nu am presiune nu mă simt bine. CFR mi-a dat totul, mi-a dat viaţa de fotbalist” – a spus Culio pentru canalul de YouTube al ardelenilor.

Juan Emmanuel Culio a mai evoluat în tricoul formaţiei ardelene în două rânduri, 2007-2011 şi 2017-2019, timp în care a câştigat 5 titluri, 3 Cupe şi 4 Supercupe ale României.