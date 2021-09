VIDEO | Dan Nistor nu concepe un nou eșec cu CFR: „Îmi doresc din tot sufletul să ne calificăm!”

CSU Craiova va juca mâine seară, de la ora 21.30, pe teren propriu, împotriva campioanei României, în 16-imile Cupei României!

Oltenii speră să nu mai repete istoria din ultima partidă de campionat, atunci când elevii lui Laurențiu Reghecampf s-au văzut învinși în Gruia, scor 0-1. De această dată, Dan Nistor este gata să facă uitat eșecul de luni seara și să lupte pentru apărarea trofeului obținut în luna mai a acestui an.

„Trebuie să fim un pic mai concentraţi în faţa porţii, pentru că şi la meciul trecut am avut patru ocazii clare de gol. Şi măcar una sau două din aceste ocazii trebuia valorificată. Sperăm că începând de mâine să marcăm mai multe. Va fi un meci de luptă. La Universitatea Craiova este tot timpul presiune şi trebuie să jucăm aşa.

Este meci foarte greu. Îmi doresc din tot sufletul să ne calificăm, este un obiectiv important pentru noi, pentru că anul trecut am câştigat acest trofeu. Sunt conştient de importanţa partidei, atât eu cât şi colegii mei, şi cred că şedinţa pe care am avut-o după meciul trecut a fost de bun augur şi am înţeles ceea ce trebuie să facem„, a spus Dan Nistor, la conferința de presă.