VIDEO | Dan Petrescu, după prima repriză cu Gaz Metan: „Monologul de la pauză a fost cel mai dur de când sunt eu antrenor”

CFR Cluj a câștigat meciul disputat cu Gaz Metan Mediaș, în deplasare, cu 2-1, duminică, în etapa a 11-a a Ligii 1.

Gaz Metan a deschis scorul prin Yuri, în minutul 12, dar campioana en-titre a întors scorul după pauză. Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a recunoscut că a avut un discurs extrem de dur la pauză.

”Monologul de la pauză a fost cel mai dur de când sunt eu antrenor. Cât am fost CFR nu am fost niciodată atât de dur. Nu am înţeles nimic. Am pregătit meciul altfel, chiar dacă doar o zi, două. Ştiam că va fi foarte greu. Ştiam că se apără bine şi joacă excelent pe contraatac şi la faze fixe. Ştiam că Deaconu are un stâng extraordinar. Nici nu am marcat, nici nu am atacat, nici nu ne-am apărat. Aşa nu ai cum să câştigi. Şi la meciul din cupele europene la fel.

Suntem obosiţi şi ne revenim în repriza a doua. Asta mă pune pe gânduri. În pauza competiţională e neapărat să ne antrenăm, să punem la punct anumite lucruri. Sunt jucători accidentaţi care vin după accidentare. Atacanţii nu au făcut un meci excelent. Mi-a plăcut cum a intrat Păun. Ne-a ajutat foarte mult. Dacă nu era el, nu reuşeam să câştigăm. În prima repriză, eu şi echipa am arătat foarte rau.

Vor veni şi mai multe meciuri. Sper să facem faţă. Momentul ăsta e un moment bun în campionat. Sper să reuşim şi în Europa şi sperăm să vedem şi feţe noi pe teren. Poţi pierde două meciuri la rând. Se şi înjumătăţesc punctele, iar noi vom avea un program infernal. Toate celelalte echipe se odihnesc, noi jucăm. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul, să arătăm mai bine. Sper că ne va fi uşor să ne revenim cu cât revin jucătorii importanţi pentru că nu joacă Dan Petrescu, jucătorii o fac.

Petrila e şi golgheter. A fost cel mai constant jucător. Am fost inspirat să îi dau o pauză în cupele europene, nu putea să joace din trei în trei zile. El este un jucător de bază. Ar fi jucat indiferent dacă era under sau nu. Să sperăm că Facundo Fereira semnează mâine. Nu a jucat de patru luni. Nu pot face miracole. Trebuie să avem răbdare cu el”, a spus Dan Petrescu, la finalul partidei.