VIDEO | Dan Petrescu, suporter de lux în galeria giuleștenilor la Rapid – FCSB: „A fost fantastic”

CFR Cluj și Rapid se vor întâlni în etapa a 12- din Liga 1. În conferința de presă premergătoare meciului, Dan Petrescu a vorbit despre duelul cu nou promovata.

Antrenorul de 53 de ani a dezvăluit că la derby-ul Rapid – FCSB, scor 1-0, a fost la stadion, în mijlocul galeriei giuleștene și i-a plăcut ce a văzut la formația lui Mihai Iosif. În acel moment, Dan Petrescu era liber de angajament.

„Antrenamentele au decurs foarte bine, n-am mai avut jucători care să lipsească. Suntem pe drumul cel bun. Când am ajuns, erau foarte mulți accidentați. Acum arătăm bine, toată lumea se antrenează. Depinde de mine ce jucători voi alege pentru următorul meci. Toată lumea e refăcută, inclusiv Burcă și n-avem niciun suspendat.

Eu am fost la meciul FCSB – Rapid, pe Arena Națională, când nu aveam echipă și, sincer să fiu, mă așteptam să câștige FCSB. Am nimerit și în mijlocul galeriei rapidiste. Am ajuns la o lojă unde erau numai rapidiști. Eu am fost neutru, dar mi-a plăcut ce am văzut la Rapid. A așezat foarte repede și foarte bine echipa antrenorul, au ales foarte bine jucătorii, iar începutul lor a fost fantastic. În meciul ăla cu FCSB au jucat foarte bine și au meritat victoria.

