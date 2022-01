VIDEO | Dat ca și plecat de la Craiova, Dan Nistor a vorbit despre viitorul său: „Muncesc pentru familia mea!”

Mijlocașul oltenilor a oferit câteva declarații direct din cantonamentul din Turcia, acolo unde sărbătorește doi ani de când îmbracă tricoul „juveților”!

Dan Nistor a reprezentat un om de bază pentru CSU Craiova de-a lungul vremii și a fost un titular incontestabil, indiferent de antrenorii care au trecut prin Bănie. Cu toate acestea, în ultima perioadă s-a scris că fotbalistul în vârstă de 33 de ani ar putea pleca de la echipă, mai ales că se află în ultimele 6 luni de contract.

Nistor nu a dorit să comenteze prea mult pe seama acestui subiect și a preferat să se axeze mai mult pe amintirile din tricoul Craiovei, în cei doi ani petrecuți la formația lui Mihai Rotaru. Totodată, mijlocașul a discutat și despre atmosfera din tabăra oltenilor, care au ajuns la 7 meciuri fără succes în Liga 1.

“A fost o perioadă destul de bună pentru mine la Universitatea Craiova, am câştigat şi două trofee, Cupa României şi Supercupa. Am fost foarte aproape să câştig şi al treilea trofeu, dar, din păcate, nu s-a întâmplat să câştigăm titlul. Cred că şi pentru public era ceva deosebit, fiindcă nu s-a mai întâmplat de 30 de ani acest lucru. Am fost primit cu braţele deschise la Craiova şi mă simt în continuare foarte bine aici. Cel mai frumos moment a fost acea Cupă a României câştigată în vara trecută, am şi marcat un gol care a relansat finala, le-a dat încredere şi colegilor mei şi cred că acolo s-a produs acel declic de care aveam nevoie pentru a cuceri trofeul.

Sper să nu mă opresc şi să marchez în continuare în meciurile foarte importante care vor urma şi sper să urcăm în clasament, pentru că, din punctul meu de vedere, locul nostru nu este cel pe care-l ocupăm acum. Ne dorim să le oferim suporterilor şi în acest an un trofeu, pentru că merită acest lucru şi este o foame foarte mare de trofee la Craiova. Universitatea Craiova se diferenţiază de alte echipe din România prin public, unul senzaţional, prin condiţiile pe care le avem şi mai ales prin modul cum suntem trataţi ca şi fotbalişti.

Perioada de cantonament este una grea, dar trebuie să strângem din dinţi, să nu dăm înapoi, să ne punem la punct cu multe lucruri, fiindcă va urma un retur destul de greu şi până la urmă tot pentru noi muncim, pentru familiile noastre, dar şi pentru public şi pentru acest club minunat.

Sunt un jucător cu experienţă şi totuşi faţă de acum 5-6 ani s-au schimbat cantonamentele, atunci era multă alergătură, acum se lucrează foarte mult cu mingea şi foarte mult tactic, e mai bine faţă de anii trecuţi. Cred că trebuie să fim mult mai atenţi la finalizare, fiindcă am ratat în acest sezon foarte multe ocazii cu mare uşurinţă. Cred că suntem pe drumul cel bun şi vom urca în clasament” a spus Dan Nistor.