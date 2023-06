VIDEO | De la agonie la extaz: descalificată la dublu feminin la Roland Garros, a luat titlul la dublu mixt

Jucătoarea japoneză de tenis Miyu Kato și germanul Tim Puetz, sunt primii campioni din acest an de la Roland Garros.

Cei doi au câștigat proba de dublu mixt, după ce s-au impus cu 4-6, 6-4, 10-6 în fața perechii canadiano-neo-zeelandeze Bianca Andreescu, Michael Venus.

A new duo are crowned Mixed Doubles Champions in Paris 👑

Relive the best moments from Miyu Kato and Tim Puetz’s win over Bianca Andreescu and Michael Venus in the final.#RolandGarros pic.twitter.com/8FHdA0dZcH

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2023