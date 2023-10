VIDEO | Declarație ambiguă a lui Ronnie O’Sullivan, după ce a fost umilit la Wuhan Open: „Nu a mai rămas nimic de atins în snooker”

Jucătorul englez de snooker Ronnie O’Sullivan, liderul clasamentului mondial, s-a oprit în sferturi la Wuhan Open.

El a fost învins clar de jucătorul chinez Lyu Haotian (locul 41 în lume) cu 1-5, fiind condus după prima repriză a sesiunii cu 0-4. Săptămâna trecută era învins în optimi la English Open de alt chinez, Zhang Anda, cu 2-4.

Lyu Haotian is through to the semi-finals in Wuhan! 👏

A famous victory for Lyu Haotian as he defeats Ronnie O’Sullivan 5-1!#WuhanOpen pic.twitter.com/Db5ij8xPi4

— Eurosport (@eurosport) October 13, 2023