VIDEO | Denis Alibec și-a stabilit obiectivele la început de an! Care este marele regret al fotbalistului

Liderul Superligii, Farul Constanța, s-a reunit, miercuri, iar prima parte a pregătirii are loc la Complexului Sportiv „Academia de Fotbal Gheorghe Hagi”.

Denis Alibec vrea să câștige titlul cu Farul Constanța

Golgheterul echipei, Denis Alibec, a declarat că obiectivele sale pentru 2023 sunt câştigarea titlului în Superligă şi calificarea cu naţionala României la CE 2024 din Germania.

„Vacanţa de iarnă a fost cam scurtă, dar ne-am încărcat bateriile. Eu am revenit cu aceeaşi greutate, sunt mândru de mine că nu m-am îngrăşat. Am mâncat de toate, şi sarmale, şi friptură, şi cozonac, de toate.

Sper să reuşesc să joc la fel ca în prima parte a campionatului. Obiectivul meu în 2023 este în primul rând să câştig campionatul. Apoi îmi doresc să mă calific cu naţionala la EURO 2024”, a spus atacantul, pentru pagina de facebook a clubului.

„Primele 3 meciuri oficiale sunt foarte importante (n.r. – cu CFR Cluj, FCSB şi Universitatea Craiova), sperăm să câştigăm toate cele 9 puncte pentru că ele ne vor ţine acolo sus în clasament.

Noi, jucătorii, ne vom da viaţa pe teren în continuare pentru această echipă şi acest oraş. Sper ca suporterii să fie alături de noi într-un număr cât mai mare”, a adăugat el.

Denis Alibec ar fi vrut să aibă mintea de acum când s-a transferat la Inter Milano în 2009

Denis Alibec menţionează că a petrecut foarte multe zile de naştere în cantonamente. La 32 de ani, el nu are multe regrete, dar susţine că dacă ar fi avut „mintea de acum” când s-a transferat la Inter Milano în 2009, ar fi evoluat şi astăzi în Italia.

„Sărbătoresc ziua ca de obicei, în cantonament. Trece timpul cam repede, dar asta este viaţa, trebuie să ne bucurăm de ce avem. Nu am multe regrete, dar dacă atunci când am plecat la Inter aveam mintea de acum probabil eram şi acum în Italia.

Dar, după cum am spus, asta este viaţa, mergem înainte. Am avut multe momente frumoase de-a lungul timpului de ziua mea alături de colegi. Nu am putut să fac prea mult de ziua mea, pentru că aveam antrenamente, dar de obicei primesc torturi, mesaje şi sunt bucuros pentru asta. Cadouri nu prea îmi place să primesc”, a mai spus atacantul.