VIDEO | „Double Bagel” pentru Iga Swiatek în turul 2 la Roma! Este al șaptelea realizat de poloneză în întreaga carieră

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (1 WTA, cs 1) a câștigat cu 6-0, 6-0 meciul din runda a doua a turneului de la Roma.

Adversară i-a fost rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (506 WTA), finalistă la Roland Garros în 2021, care a ajuns pe locul 11 WTA, cel mai bun al carierei, la începutul lunii noiembrie a aceluiași an.

Meciul a durat 68 de minute, iar la 4-0 în primul set Swiatek a salvat o minge de break. game-ul următor a fost cel mai lung al partidei, disputându-se 16 puncte. Poloneza a convertit în punct a șasea minge de set.

