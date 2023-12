VIDEO | Dramatism în prima semifinală a CM de handbal! Norvegia a învins Danemarca în ultima secundă a prelungirilor

Naționala feminină de handbal a Norvegiei a învins Danemarca în prima semifinală a CM, iar duminică își va apăra trofeul.

Totul s-a decis în ultima secundă a celei de-a doua repriză de prelungiri, când Henny Reistad a aruncat de la 9m, fără speranțe pentru portarul advers.

