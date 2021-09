VIDEO | Edi Iordănescu, răspuns pentru Helmut Duckadam: ,,Are păreri obiective, dar eu sunt aici zi de zi”

Edi Iordănescu, tehnicianul celor de la FCSB, a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă pe care a susţint-o înaintea marelui joc cu Dinamo.

După ce Helmut Duckadam a declarat că l-ar vedea pe Cătălin Straton în poarta FCSB-ului, antrenorul de 43 de ani a reacţionat.

Edi Iordănescu spune că respectă părerile fostului oficial de la FCSB, dar transmite că el vede cel mai bine cum se pregătesc jucătorii săi, avându-i mereu sub supraveghere la antrenamente.

,,Orele ce urmează sunt foarte importante, aștept anumite răspunsuri de la jucători, după care împreună cu staff-ul o să definitivăm primul 11. Domnul Duckadam are tot respectul meu, o știe, am și lucrat împreună aici în trecut. Am avut o comunicare permanentă. E un om care mi-a arătat sprijin în spațiul public de fiecare dată când a putut. Are tot timpul păreri obiective, însă eu sunt aici zi de zi cu ei, dialoghez cu ei, îi văd.”, a declarat Edi Iordănescu, în cadrul unei conferinţe de presă.