VIDEO | Elena Rybakina, eliminată în sferturi la Wimbledon! Kazaha a fost învinsă de Ons Jabeur în set decisiv

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rybakina (3 WTA, cs 3), deținătoarea trofeului la Wimbledon, a fost eliminată în sferturi.

Meciul cu tunisianca Ons Jabeur (6 WTA, cs 6) a fost reeditarea finalei din 2022, când Rybakina s-a impus cu 3-6, 6-2, 6-2.

Redemption.

In a reverse of last year's final, @Ons_Jabeur defeats Elena Rybakina 6-7(5), 6-4, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/Y5aZtYLEne

