VIDEO | Emma Răducanu și-a învins prietena Gabriela Ruse la Auckland: „Nu m-am simțit extraordinar”

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (128 WTA, venită din calificări) a fost învinsă de britanica Emma Răducanu 301 WTA, wild card).

Meciul a contat pentur turul 1 al competiției de categorie WTA 250 de la Auckland, iar sportiva cu tată român s-a impus cu 6-3, 4-6, 7-5.

Back from an eight-month injury layoff with a BANG 💥@EmmaRaducanu defeats Ruse and will next face No.2 seed Svitolina in Auckland!#ASBClassic pic.twitter.com/XndduuP9F2

— wta (@WTA) January 2, 2024