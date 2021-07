VIDEO | FC U Craiova a oficializat transferul portarului Armin Gremsl! Primele sale cuvinte

FC U Craiova a mai transferat un jucător. Portarul Armin Gremsl s-a alăturat oficial lotului condus în noul sezon de Adi Mutu.

După ce l-au adus în vederea întăririi buturilor pe David Lazar de la Astra, oficialii Craiovei au mai oficializat încă o mutare. Goalkeeperul austriac Armin Gremsl, care a fost în probe în stagiul de pregătire al oltenilor din Slovenia, a semnat cu formația din Bănie.

Anunțul noului transfer a fost făcut pe pagina oficială a clubului.

”Sunt foarte fericit că am semnat. Încă din prima clipă m-am simțit bine aici și sunt foarte încântat. După cum stiți, inițial, am fost aici în probe, dar am simțit o conexiune puternică atât cu staff-ul, cât și cu noii colegi. Chiar îmi plac antrenamentele și sunt încrezător că voi face o treabă bună în continuare.

Toți de aici sunt foarte politicoși. Consider că am găsit un grup unit și simt că am făcut alegerea potrivită de a rămâne la echipă. Este doar începutul sezonului, zi de zi vorbim mult. Aștept cu nerăbdare să joc. Am auzit că fanii sunt fantastici”, au fost primele cuvinte ale noului jucător din Bănie.

Ultima dată la St. Polten, Gremsl a evoluat de-a lungul timpului la formații din țara natală precum Hartberg, Pasching, FAC, Horn sau Doxa, din Cipru. În acest moment, portarul de 26 de ani și 1,90 metri înălțime este evaluat la 200.000 de euro, conform transfermarkt.com.