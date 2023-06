VIDEO Fotbalul mondial și-a mai pierdut un idol: Zlatan Ibrahimovic și-a anunțat retragerea

Fotbalistul suedez Zlatan Ibrahimovic a anunțat, după meciul AC Milan – Verona 3-1, că renunță la cariera de fotbalist.

AC Milan a încheiat sezonul cu o victorie pe teren propriu, 3-1 cu Verona în ultima etapă din Serie A. Giroud (45+2-p) și Leao (85, 90+2) au marcat pentru gazde, iar oaspeții au egalat prin Faraoni (72).

Finalul partidei a fost unul încărcat de emoție. Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic și-a anunțat retragerea din fotbal. Decizia era oarecum așteptată, luând în calcul accidentările dese și grave din ultimii 2 ani, plus faptul că AC Milan a anunțat că nu-i prelungește contractul.

Pentru a-l omagia cum se cuvine, fanii echipei milaneze au pregătit un banner imens pe care au scris: „Godbye”, joc de cuvinte prin care-și luau „La revedere” de la cel pe care-l consideră un Zeu pe jucătorul care le-a adus două titluri. Imaginile pot fi văzute pe pagina de facebook a clubului.

❤️🖤 Emotional moment as Zlatan Ibrahimović says goodbye to AC Milan… @MatteMoretto reports right now that he's retired from football. pic.twitter.com/TaP6Bt77BZ

— EuroFoot (@eurofootcom) June 4, 2023