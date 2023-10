VIDEO | Gest de necrezut la adresa lui Lionel Messi în timpul unui meci! Oamenii au rămas mască! Ce reacție a avut argentinianul

Naționala de fotbal a Argentinei este neînvinsă în preliminariile pentru CM 2026, dar meciul cu Paraguay a fost marcat de un gest de necrezut.

CONMEBOL este prima confederație care a început campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, organizat de Canada, Statele Unite și Mexic.

Sistemul este același ca la edițiile anterioare, deși confederația din America de Sud are mai multe locuri disponibile. Șase naționale se califică direct, iar una poate ajunge la turneul final dacă se impune în baraj.

Cele 10 echipe fac parte dintr-o singură grupă, fiecare urmând să joace 18 meciuri, câte 6 în 2023, 2024 și 2025.

Argentina a câștigat toate cele trei partide de până acum, 1-0 acasă cu Ecuador, 3-0 în deplasare cu Bolivia și 1-0 acasă cu Paraguay. Ultimul, însă, a fost marcat de un gest urât la adresa lui Lionel Messi.

În minutul 85, Antonio Sanabria l-a scuipat pe Lionel Messi, după un schimb de replici cu fotbalistul lui Inter Miami.

Incident of Sanabria spitting with Lionel Messi in front of him.pic.twitter.com/jh0fd2WOFS https://t.co/kDePS0f1fU

