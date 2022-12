VIDEO | Haos în Australia la un meci de fotbal! Fanii au intrat pe teren și l-au bătut pe portarul echipei gazdă

Derbyul orașului Melbourne, din prima ligă australiană de fotbal, între City și Victory, a fost abandonat în minutul 22.

Gazdele conduceau cu 1-0, după golul marcat de Aiden O’Neill în minutul 11. La scurt timp, însă, au avut loc incidente care l-au determinat pe arbitru să pună capăt meciului.

Absolutely unacceptable ugly scenes at 20 minutes at the Melbourne Derby. Glover got smashed by a bin by some fuckwit. Terrible. Game paused. As if Aus football couldn’t get any worse rn #MCYvMVC pic.twitter.com/zN8CMMEFVe

— Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) December 17, 2022