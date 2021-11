VIDEO | Ibrahimovic îşi apără gestul golănesc: „Este stupid, dar aş face-o din nou!”

Atacantul lui AC Milan nu a fost eliminat în timpul meciului, însă a fost sancţionat cu suspendare după analiza imaginilor. Starul suedez l-a lovit intenţionat din spate pe Azpilicueta, apoi s-a prefăcut că ar fi fost împins de un adversar în direcţia nepotrivită. Ibrahimovic a recunoscut în ultimul interviu că l-a „pedepsit” intenţionat pe căpitanul lui Chelsea.

„Am făcut-o internţionat. Nu mi-e ruşine să o spun, fiindcă el a făcut o prostie faţă de un coechipier de-ai mei. Se dădea mare la el. A fost o prostie, dar aş face-o din nou ca să îl fac să înţeleagă. Nu faci aşa ceva! Nu ai tupeu să o faci împotriva mea. Dar am să îţi arăt ce se întâmplă dacă o faci. De asta am făcut-o. Ce poate să spună? Nu îmi spune mie, dar i-o spune unui coleg care nu va face nimic fiindcă este prea finuţ. Nu a fost un lucru bun, dar aş face-o din nou. Aşa sunt eu. Nu mi-e ruşine să o spun.

Nu are legătură cu ratarea barajului. Este vorba despre a-l face pe om să înţeleeagă că nu te iei de cineva întins la pământ. Nu ataci un câine care nu latră!” – a explicat Ibrahimovic pentru The Guardian.

Zlatan floors Azpilicueta with “dark arts”! 😲

Ibrahimovic escaped punishment during the game but has since been banned from the first leg of Sweden’s World Cup play-off tie… pic.twitter.com/7YmEUK8l6i

