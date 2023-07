VIDEO | Iga Swiatek a dat recital la Varșovia! A câștigat 2 meciuri într-o zi, cedând un singur game în finală

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, liderul mondial, și-a trecut în palmares al patrulea titlu în acest an.

Ea a învins-o în finală la Varșovia pe germanca Laura Siegemund (153 WTA) cu 6-0, 6-1 în 69 de minute. Poloneza a câștigat al 15-lea titlu al carierei, după ce în 2023 a mai triumfat la Doha, Stuttgart și Roland Garros.

