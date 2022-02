VIDEO – Imagini șocante la un meci de tenis – Alexander Zverev ( locul 3 ATP) ieșire nervoasă – A vrut să bată arbitrul

Alexander Zverev (24 de ani, 3 ATP) a avut o ieșire violentă în primul tur al probei de dublu de la ATP Acapulco. Neamțul a lovit furios cu racheta în scaunul arbitrului, fiind foarte aproape să-l rănească pe acesta!

Gestul violent al lui Zverev a fost aspru sancționat de organizatorii competiției de la Acapulco. Al treilea jucător al lumii a fost exclus din proba de simplu. Ar fi trebuit să îl întâlnească joi pe compatriotul Peter Gojowczyk (95 ATP).

Part 2: Glasspool/Heliovaara scored an ace and won the match and the video shared in this thread happened.

That's the chronology from what I could understand started nearing the end of the super tie-break. pic.twitter.com/JRaVPWYWZz

