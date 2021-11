VIDEO | Imagini șocante! Un fostbalist a fost lovit în cap

Meciul dintre Olympique Lyon şi Olympique Marseille, din Ligue 1, a fost oprit după doar 5 minute.

Jucătorul lui Marseille Dimitri Payet se pregătea să execute o lovitură de la colţul terenului, moment în care a fost lovit cu o sticlă în cap din tribune.

Sticla de apă l-a lovit direct în cap pe Payet, iar s-a prăbuşit pe teren. Mijlocaşul a primit îngrijiri medicale, iar arbitrul central a decis să trimită ambele echipe la vestiar.

Lyon – Marseille already suspended.

Dimitri Payet had received a bottle on the head thrown from the stands. #OLOMpic.twitter.com/VxAQttlV6Y

