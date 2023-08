VIDEO | Încă o surrpiză marca Jaqueline Cristian! A eliminat-o pe a opta favorită în sferturi la Praga

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (122 WTA) s-a calificat în semifinale la Praga, după ce a mai eliminat o favorită.

Ea a jucat în sferturi împotriva ucrainencei Katerina Baindl (ex-Kozlova, 98 WTA, cs 8), pe care a învins-o cu 6-4, 1-6, 6-2. Meciul a durat 2 ore și 5 minute. Românca și-a cedat serviciul în debutul meciului, dar a realizat break în game-ul următor.

Beautiful way to finish 🫶

Jaqueline Cristian is through to the third Tour semifinal of her career, with the winner of Martincova-Hibino up next!#LPO2023 pic.twitter.com/9H8UxTjEVK

— wta (@WTA) August 4, 2023