VIDEO | Incidente la FC Copenhaga – Manchester United! Prima repriză a fost prelungită cu 13 minute

Prima repriză a meciului FC Copenhaga – Manchester United, din Grupa A a Ligii Campionilor, a fost prelungită cu 13 minute.

Într-o primă fază, un bărbat având pe umeri un steag palestinian pe care scria „Opriți uciderea copiilor din Gaza! Să fim toți împreună”, a intrat pe gazon. Forțele de ordine l-au îndepărat, iar jocul a fost reluat.

During the Copenhagen versus Manchester United match, a protestor unexpectedly entered the field and proudly waved the #Palestine flag. pic.twitter.com/I4KZHWhSGa

— Feisal (@FeisalAlbakry) November 8, 2023