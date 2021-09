VIDEO | Întrebarea la care Guardiola a ridicat din umeri: „Nu ştiu cum o să fac!”

Accidentat la ultimele două partide din Ligue 1, Leo Messi este gata să revină în UEFA Champions League. PSG – City, reeditarea semifinalei din ediţia trecută a competiţiei, îşi va consuma primul episod din faza grupelor pe Parc des Princes.

Jurnaliştii britanici l-au întrebat pe Pep Guardiola cum va gestiona forţa de atac a parizienilor, în condiţiile în care Messi, Neymar şi Mbappe sunt aşteptaţi în primul unsprezece al lui Mauricio Pochettino.

"I don't know what we should do" 😂

Pep Guardiola is asked how Man City plan to defend against PSG's front three of Neymar, Messi and Mbappe pic.twitter.com/yM5Z9cwMwu

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 27, 2021