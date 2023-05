VIDEO | Irina Begu s-a oprit în sferturi la turneul de la Madrid! Românca a fost învinsă în set decisiv de Maria Sakkari

Jucătoarea română de tenis Irina Begu (35 WTA, cs 31) a fost învinsă de grecoaica Maria Sakkari (9 WTA, cs 9) în sferturi la Madrid.

Meciul a durat 2 ore și 55 de minute, iar Sakkari s-a impus cu 6-7 (3), 6-4, 6-2. Begu, care nu pierduse niciun set până în această fază a competiției, a servit de două ori pentru a închide setul: la 5-4 și 6-5. De fiecare dată, însă, Sakkari a realizat break.

S-a ajuns, astfel, în tie-break, care a fost controlat de Begu. La 6-3, ea a convertit în punct prima minge de set.

What a set ♨️

