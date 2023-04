VIDEO | Jessica Pegula surprinde după ce a eliminat-o pe Irina Begu: „N-am nici cea mai vagă idee cum am câştigat”

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula (3 WTA, cs 1) a eliminat-o în optimi la Charleston pe românca Irina Begu (37 WTA, cs 15).

„N-am nici cea mai vagă idee cum am câştigat”, a recunoscut Jessica Pegula

Begu a avut o serie de 10 game-uri câștigate la rând, de la 0-4 în setul 2 la 4-0 în decisiv. Din acel moment, însă, a mai câștigat până la final doar 4 puncte, dintre care unul singur pe propriul serviciu.

La final, Pegula a recunoscut că nu se aștepta să se califice în sferturi. „N-am nici cea mai vagă idee cum am câştigat.

Ţin minte că după un punct am lovit cu racheta de pământ, iar acum sunt în faţa voastră, câştigătoare. Ăsta e tenisul, un meci se termină abia când se termină.

Mi-am spus că trebuie să câştig măcar un game în decisiv, pentru că pierdusem foarte multe gameuri la rând.

Apoi, după ce am câştigat primul game, am avut o serie bună şi am reuşit să păstrez concentrarea”, a spus Pegula, la final.

Adversara din sferturi este spaniola Paula Badosa (33 WTA, cs 12), care a trecut de rusoaica Diana Maximovna Shnaider (95 WTA) cu 6-1, 6-3.