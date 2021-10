VIDEO | Jucătorii României, pregătiți să producă surpriza la Hamburg: „Vom încerca să facem un meci mare!”

Prima reprezentativă va juca mâine seară, de la ora 21.45, contra Germaniei, în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din anul 2022!

România s-a deplasat la Hamburg pentru cel mai de temut duel din această grupă. Cu un adversar dezlănțuit după venirea lui Hansi Flick, tricolorii încearcă să scoată maximum din confruntarea cu nemții, iar Andrei Burcă a transmis un mesaj clar chiar din avion.

Fundașul CFR-ului a recunoscut că pentru români urmează o dispută extrem de complicată, însă speră că dăruirea și ambiția la cele mai înalte cote din partea elevilor lui Mirel Rădoi vor face ca diferența de valoare dintre cele două naționale să fie atenuată.

„Suntem conștienți că o să ne aștepte o partidă dificilă, împotriva unei echipe de top a lumii, nu doar a Europei. Din punctul meu de vedere, la fiecare turneu final, Germania e printre favorite la câștigarea trofeului. Noi trebuie să fim o echipă în adevăratul sens al cuvântului, un grup unit, pentru că doar așa putem nivela diferența de valoare. Suntem conștienți de valoarea lor, dar cine intră pe teren vineri trebuie să dea totul, să fim ambițioși și, la sfârșitul meciului, să ne uităm unii în ochii celorlalți și să știm că am dat totul pe teren.

Noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine, fundașii, pentru a-i ține cât mai departe de poarta noastră. În același timp, trebuie să jucăm și fotbal. Trebuie să mergem încrezători și să încercăm să obținem ceva. Da, îl apreciez pe Rudiger, este un fundaș bun. Să joci la câștigătoarea Champions League și în Premier League meci de meci înseamnă că ai valoare. Dar am alți fundași idoli, cel mai mult îmi plac cei din Italia.

A fost o perioadă dificilă când am fost accidentat, am avut parte de o recidivă, trebuia să dureze mai puțin recuperarea. Dar acum încerc să profit de fiecare zi pe care o am pe teren. Le transmit suporterilor să fie alături de noi, să ne susțină. Vom încerca să facem un meci mare, să ne dăruim, să fim ambițioși și să încercăm să ieșim cu capul sus de pe teren. În același timp, trebuie să fim realiști, pentru că Germania este o forță”, a spus Andrei Burcă, într-un interviu pentru FRF TV.