VIDEO | Karolina Muchova este în finală la Roland Garros! Cehoaica a revenit de la 2-5 în decisiv și a salvat o minge de meci

Jucătoarea cehă de tenis Karolina Muchova (43 WTA) s-a calificat în premieră în finală la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului.

Ea a învins-o în semifinale pe belarusa Aryna Sabalenka (2 WTA, cs 2) cu 7-6 (7/5), 6-7 (5), 7-5, în 3 ore şi 17 minute.

🖌️ Coming from 2-5 down in the deciding set

🖌️ Saving match point

🖌️ Reaching her first Slam final after 3h13m

🖌️ Becoming the first player to defeat Sabalenka at a major this year

Muchova’s Slav EPIC 🖼️@karomuchova7 | #RolandGarrospic.twitter.com/sVBDxw3ZpU

— wta (@WTA) June 8, 2023