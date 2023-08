VIDEO | KO devastator al lui Anthony Joshua în meciul cu Robert Helenius! Mesaj dur pentru cei care l-au fluierat

Pugilistul profesionist britanic Anthony Joshua a avut nevoie de şapte reprize pentru a-l face KO pe finlandezul Robert Helenius.

Meciul la categoria grea a avut loc la celebra arenă londoneză O2. Helenius, în vârstă de 39 de ani, a fost ales în ultimul moment pentru a-l înlocui pe britanicul Dillian Whyte, care s-a retras după ce a picat un test antidoping.

After his seventh round knockout of Robert Helenius, Anthony Joshua is targeting a fight with Deontay Wilder 🥊

🗣️AJ: “I’m just focused on smashing Wilder’s head in now.”

Who would win if Joshua was to fight Wilder? 🤔pic.twitter.com/9OM0Z0wgCE

— SPORTbible (@sportbible) August 13, 2023