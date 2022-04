VIDEO | Laude pentru „Perla lui Becali” din partea unui scouter italian: „Are viteză, dribling bun și știe să scape de adversari”

Davor Milito, un scouter italian, a vorbit despre posibila mutare a lui Octavian Popescu la FCSB! Milito a subliniat faptul că Popescu ar fi o variantă potrivită pentru Torino şi datorită preţului.

Octavian Popescu are viteză, dribling bun și știe să scape de adversari

Davor Milito este unul dintre scouter-ii echipei italiene Torino. El a făcut o caracterizare, pe contul personal de youtube, lui Octavian Popescu, mijlocașul lui FCSB aflat în atenția echipei italiene.

„Popescu este un jucător foarte interesant, joacă bandă stângă, dar a ocupat şi alte poziţii şi s-a descurcat. Şutează cel mai des cu dreptul. Tânărul jucător a jucat şi vârf şi aici e particularitatea lui.

Valorează aproximativ 4 milioane de euro… vedem dacă Torino va da lovitura. Agentul său este foarte apropiat de Gigi Becali, patronul de la FCSB. Popescu e un jucător care de mare perspectivă, are 20 de ani. Are un fizic diferit de al lui Olaru, are musculatura mai lungă.

Are viteză datorită fizicului. Are dribling bun şi ştie sa scape de adversar. E mai mult atacant decât mijlocaş, diferit de Olaru”, a spus Milito pe contul lui de youtube.

Octavian Popescu are şut puternic de la distanţă și viziune de joc

Scouterul italian a continuat cu aprecierile la adresa fotbalistului român. „Olaru îşi creează spaţiile, el are nevoie. Ştie să gestioneze situaţiile împotriva adversarilor. Este un jucător care porneşte din partea stângă în principiu…

Are 8 goluri şi 4 assist. E o statistică diferită de Olaru. Mai multe goluri, opus faţă de Olaru. Foarte bun! E un jucător căruia îi place să fie in centrul jocului.

Torino caută un atacant. Nu se ştie dacă pleacă X sau Y. Un atacant potrivit pentru Torino lui Juric poate să fie chiar Octavian. Intră pentru a deschide spaţiile, are un bun dribling, ştie fotbal.

Poate să fie o variantă de mixt de atacant şi fals număr 9, dar trebuie să îi dai timpul să se adapteze la un fotbal diferit. Are un şut puternic de la distanţă. Are viziune de joc. Îl văd in lotul ăsta de la Torino.

Depinde ce vrea Juric. L-aș lua în calcul, este o variantă mult mai bună la preţ şi este un jucător bun!”, a mai spus Davor Milito.

„Perla lui Becali” este cotat, momentan, la 3 milioane de euro pe Transfermarkt.com, astfel că este o variantă mult mai accesibilă pentru italieni.