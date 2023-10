VIDEO | Liudmila Samsonova a fost „atacată” după ce a învins-o cu Tatjana Maria la Zhengzhou! Ce i-au făcut fanii chinezi

Jucătoarea rusă de tenis Liudmila Samsonova (16 WTA, cs 11) s-a convins la Zhengzhou de aprecierea fanilor chinezi.

Ea s-a impus, în runda de debut, în fața germancei Tatjana Maria (55 WTA) cu 6-3, 6-3. În momentul în care Samsonova și-a luat geanta pentru a părăsit incinta, cei din tribune au aruncat spre ea cu zeci de mingi mari de tenis, câteva șepci și o rachetă de tenis, pentru a primi autografe.

how 𝙣𝙤𝙩 to get something signed by a tennis player 😅 pic.twitter.com/zVhRRGSMLp

— wta (@WTA) October 12, 2023