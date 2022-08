VIDEO | Lovro Cvek, eroul celor de la CFR Cluj! Cum a putut să marcheze groatul golul calificării în grupele Conference League!

CFR Cluj a învins-o aseară pe teren propriu pe NK Maribor grație golului marcat în prelungiri de către Lovro Cvek. Croatul a devenit eroul ardelenilor prin reușita sa de senzație.

Mai exact, Manea a aruncat o minge de la margine, Yeboah a sărit, însă a reușit doar o prelungire pe spate care i-a venit perfect lui Lovro Cvek.

Video cu execuția lui Lovro Cvek, cel care a calificat-o pe CFR în grupele Conference League!

Ce a declarat croatul!

„A fost un meci diferit față de cel din Maribor, dar cred că am meritat să câștigăm azi, pentru că am atacat tot meciul și am avut multe ocazii.

(n.r. ești fericit pentru golul marcat?) Da, normal! Sunt mai bucuros pentru că mi-am ajutat echipa. Da, unul dintre cele mai importante (n.r. goluri).

Le luăm pas cu pas, ne pregătim acum pentru meciurile din campionat și apoi ne vom pregăti pentru meciurile din Conference.”, a declarat Lovro Cvek, pentru pagina oficială de Facebook a lui CFR Cluj.