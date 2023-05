VIDEO | Mads Pedersen a câştigat etapa a 6-a a Turului Italiei! Evadarea a fost prinsă cu 300m înainte de final

Ciclistul danez Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a câştigat, la sprint, etapa a 6-a a Turului Italiei, care a avut loc în jurul orașului Napoli.

A fost primul succes al carierei în Turul Italiei pentru danez, la capătul unei etape care a avut lungimea de 162 km.

Evadarea s-a format destul de greu, dar până la urmă 5 temerari s-au înhămat la treabă și au dat avasn. Niciunul nu reprezenta un pericol pentru liderul clasamentului general, motiv pentru plutonul nu a avut motive să mărească viteza.

Cu 20 de kilometri înainte de sosire, în evadare mai rămăseseră Alessandro De Marchi (Jayco) și Simon Clarcke (Israel Premier Tech). Cele 2 minute avans s-au diminuat pe măsură ce se apropiau de linia de sosire, fiind prinși cu 300 de metri înainte de final.

Exciting, thrilling, heartbreaking. Here's the last km of stage 6 of the Giro d'Italia 2023. 🔻

.

Struggente, emozionante, esaltante. L'ultimo km della tappa 6 del Giro d'Italia 2023.🔻#Giro #GirodItalia @Expo2030Roma pic.twitter.com/Wc6ZnyDyVY

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 11, 2023