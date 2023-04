VIDEO | Marius Șumudică, învins clar de echipa lui Cristiano Ronaldo! După meci, portughezul i-a dat tricoul

Echipa saudită Al Raed, antrenată de Marius Șumudică, a fost învinsă cu 0-4 de Al Nassr, la care este legitimat starul portughez Cristiano Ronaldo.

„Unii jucători nu pot prelua și pasa mingea”, a răbufnit Marius Șumudică după meci

În minutul 4, Ronaldo a punctat pentru gazde, învingându-l pe Silviu Lung junior cu o lovitură de cap. Al Nassr a mai marcat o dată în repriza secundă, iar ultimele goluri au venit în secundele de prelungire.

الاسطورة كريستيانو رونالدو يهدي قميصه لـ مدرب الرائد سوموديكا ❤️ pic.twitter.com/JfudpQ3jdX — عالم القوت (@GOATTWORLD) April 28, 2023

După meci, antrenorul român Marius Șumudică și-a criticat jucătorii, spunând că unii nu cunosc nici măcar elementele de bază ale fotbalului, preluarea și pasa.

„Am întâlnit o echipă mai bună decât noi. Primele două goluri au fost primite în urma greșelilor individuale. A fost dificil să revenim în meci, așa că am decis să scot jucătorii importanți pentru că ne așteaptă un meci dificil împotriva lui Al-Batin.

Al-Nassr a fost mai bună și a meritat victoria. Urmează un meci important acasă, pentru că situația noastră a devenit mai dificilă. Trebuie să obținem cele trei puncte la meciul cu Al-Batin.

Am primit două goluri și în prelungiri, după ce am scos jucătorii străini. Am pierdut pentru că avem unii jucători care nu pot ține mingea și nu o pot pasa la 20 de metri. Este datoria mea să îi învăț pe jucători să preia mingea și să paseze?

Mai avem nevoie de patru puncte să ne asigurăm că vom rămâne în prima ligă”, a spus Marius Șumudică, conform presei saudite.