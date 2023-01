VIDEO | Mark Williams a intrat în istoria Masters-ului de snooker! Performanță unică în istoria competiției

Jucătorul galez de snooker Mark Williams l-a învins pe englezul Jack Lisowski cu 6-0 în semifinalele Masters-ului de la Londra.

Scorul de 6-0 a fost consemnat pentru a treia oară la actuala ediție. Prima dată englezul Barry Hawkins la învins pe compatriotul lui Mark Allen în primul tur, după care Suart Bingham l-a eliminat pe Shaun Murphy în runda a doua.

A whitewash performance sees Mark Williams advance to the finals after beating Jack Lisowski 6️⃣-0️⃣ 🤩@markwil147 | #CazooMasters | @WeAreWST pic.twitter.com/a2vwRiKAkd

