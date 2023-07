VIDEO | Matej Mohoric a câștigat etapa a 19-a a Turului Franţei! Victorie la foto-finish după 173 de kilometri

Rutierul sloven Matej Mohoric (Bahrain Victorious) a câştigat etapa a 19-a a Turului Franţei, la Poligny, victoria fiind stabilită la foto-finish.

El l-a învins în ultimul sprint pe danezul Kasper Asgreen (Soudal – Quick-Step). Mohoric a bifat a treia sa victorie de etapă în Turul Franţei, impunându-se în faţa colegilor de evadare, Asgreen (câştigătorul etapei de joi) şi australianul Ben O’Connor (AG2R – Citroen Team), la finalul unei linii drepte de 8 km.

⏪ The final KM of a high-intensity stage, and the closest finish of the #TDF2023 so far.

⏪ Le dernier KM d'une étape à haute intensité, et l'arrivée la plus serrée du #TDF2023 jusqu'à présent. pic.twitter.com/ZwZg9n91oR

— Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023