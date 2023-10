VIDEO | Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar! El câștigase titlul mondial după cursa de sprint de ieri

Pilotul olandez Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Qatarului, desfăşurat pe circuitul Lusail.

El își asigurase sâmbătă, după cursa de sprint, al treilea său titlu consecutiv de campion mondial de Formula 1.

Max Verstappen takes the chequered flag for the 14th time this season 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/5nCRK5Rjyf

— Formula 1 (@F1) October 8, 2023