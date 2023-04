VIDEO | Max Verstappen a câștigat MP al Australiei de F1! Cursă haotică la Melbourne, cu trei restarturi

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu al Australiei, după o cursă marcată de trei restarturi.

A fost prima etapă din acest an plină de incidente și multe abandonuri și prima dată când steagul roșu a fost ridicat de trei ori. Finalul cursei de la Melboune s-a făcut din spatele Safety-Car-ului.

În chiar primul tur de circuit după start, Carlo Sainz și Fernando Alonso au fost foarte aproape să se atingă, dar s-au evitat în ultima clipă. În schimb, Charles Leclerc a ajuns într-o zonă cu pietriș și nu a mai putut aduce mașina pe circuit, astfel că a abandonat.

În Turul 7, Alexander Albon a intrat cu mașina în parapet, abandonând. La scurt timp organizatorii au ridicat steagul roșu, pentru a putea repara stricăciunile.

Motorul bolidului lui George Russel a luat foc (Turul 18), englezul fiind al treilea pilot care a abandonat.

Cu 4 tururi înainte de final, Kevin Magnussen a lovit și el parapetul, iar organizatorii au arătat, a doua oară, steagul roșu. La realuarea cursei, Alonso s-a lovit cu Sainz. Stroll a avut probleme, De Vries a ieșit în decor, iar cei doi piloți de la Alpine, Gasly și Ocon, s-au „tamponat” reciproc.

Evident, a fost fluturat încă o dată steagul roșu, dar de această dată nu a mai avut loc niciun incident. S-a mai parcurs un singur tur, în spatele mașinii de siguranță, iar primii trei care au trecut linia de sosire au fost Verstappen, Hamilton și Alonso.

Max Verstappen takes his first win Down Under! 😅

The Dutchman’s victory marks @redbullracing‘s best-ever start to a season!! 🙌#AusGP #F1 pic.twitter.com/Lz9Qvv2qF0

— Formula 1 (@F1) April 2, 2023