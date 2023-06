VIDEO | Max Verstappen a câștigat MP al Spaniei! Olandezul a ajuns la 40 de victorii în Formula 1

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Spaniei, desfăşurat pe circuitul de la Montmelo.

Cu această ocazie, el a obţinut a 40-a victorie în Campionatul Mondial de Formula 1. Max Verstappen (25 de ani), care vizează al treilea său titlu mondial consecutiv în Marele Circ, i-a devansat pe cei doi piloţi ai de la Mercedes, britanicii Lewis Hamilton şi George Russell.

Mighty Max takes his fifth win of the season! 🏆🏆🏆🏆🏆#SpanishGP @redbullracing pic.twitter.com/tgqBhF8aeG

— Formula 1 (@F1) June 4, 2023