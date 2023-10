VIDEO | Max Verstappen a cucerit al treilea titlu consecutiv de campion mondial! Titlul la constructori fusese decis acum 2 săptămâni

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a cucerit al treilea său titlu consecutiv de campion mondial de Formula.

Lucrurile s-au clarificat pe circuitul Lusail, după ce coechipierul său, mexicanul Sergio Perez, a abandonat în timpul cursei de sprint din cadrul Marelui Premiu al Qatarului.

