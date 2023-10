VIDEO | Max Verstappen este pole position în Marele Premiu din Qatar! Olandezul poate lua titlul după cursa de sprint

Pilotul olandez Max Verstappen va pleca primul în Marele Premiu de Formula 1 al statului Qatar, care va avea loc duminică.

Dublul campion mondial este la 4p de al treilea titlu consecutiv. El a obținut, azi, cel mai bun timp în calificările de pe circuitul Lusail. Verstappen i-a devansat pe britanicii George Russell şi Lewis Hamilton, ambii de la Mercedes, obţinând al 10-lea pole position în acest sezon.

A dominant qualifying performance from @Max33Verstappen 💪

And a 10th pole of the season 👊#F1 #QatarGP pic.twitter.com/PMsrPleR16

— Formula 1 (@F1) October 6, 2023