VIDEO | Max Verstappen va pleca primul în MP de Formula 1 de la Imola. Lewis Hamilton a dezamăgit din nou

Campionul mondial al Formulei 1, olandezul Max Verstappen (Red Bull), va pleca din pole position în Marele Premiu al Regiunii Emilia Romagna de la Imola. El a câștigat cursa de sprint în fața liderului clasamentului mondial, monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Max Verstappen este urmat pe grilă de Charles Leclers și Sergio Perez

Olandezul a terminat pe primul loc în calificările de vineri, astfel că a plecat din pole-position în cursa de 8 puncte de sâmbătă. Charles Leclerc a avut însă un start perfect și l-a depășit pe campionul mondial en-titre.

A condus până aproape de final, dar nu a rezistat asaltului declanțat de olandez. Cu 2 tururi înainte de linia de sosire, pilotul de la Red Bull l-a depășit pe liderul clasamentului general și a sprintat spre cele 8 puncte cuvenite învingătorului.

That winning moment! 😍 Max left no stone unturned in his quest for victory against championship leader Charles Leclerc! 🔥#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/lJhc1xSQFc — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

„Startul nu a fost foarte bun, e clar asta, nu știu ce s-a întmplat acolo. Dar am rămas calm, am avut nevoie de câteva tururi pentru a pune presiune. Am scos maximum din această competiție, a fost o cursă curată și asta este cel mai important. Suntem optimișiti și pentru cursa de mâine”, a declarat Max Verstappen.

„Vom pleca și mâine din prima linie. Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat cu degradarea pneurilor. Sperăm mâine să avem parte de un alt final”, a replicat Leclerc, conform eurosport.ro.

Lewis Hamilton (Mercedes) va pleca de pe locul 14.