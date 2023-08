VIDEO | Meci de senzație la Kitzbuhel: Alex Molcan a salvat două mingi de meci la 4-6, 0-5 și a câștigat în decisiv

Jucătorul slovac de tenis Alex Molcan (120 ATP) s-a calificat în sferturi la Kitzbuhel după ce a salvat două mingi de meci la 4-6, 0-5.

Meciul cu austriacul Sebastian Ofner (61 ATP, cs 4) părea să meargă într-o singură direcție. Favoritul gazdelor și-a adjudecat primul set cu 6-4, iar în al doilea s-a distanțat la 5-0.

Era o chestie de minute până să-și apropie victoria, mai ales că la 40-40 pe serviciul adversarului și-a procurat o minge de meci.

Unbelievable 🤯

From a set, 5-0 and match point down, Alex Molcan defeats Sebastian Ofner in Kitzbuhel 👊#GeneraliOpen pic.twitter.com/rigL2zYW8b

— ATP Tour (@atptour) August 2, 2023