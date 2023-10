VIDEO | Meciul Montpellier – Clermont a fost suspendat din cauza unei petarde! Fanul echipei gazdă a fost arestat

Partida dintre Montpellier și Clermont, care a contat pentru etapa a 8-a din Ligue 1, a fost suspendată în minutul 90+2.

În acel moment, gazdele conduceau cu 4-2. Totul a plecat de la faptul că un suporter al lui Montpellier a aruncat o petardă în teren, foarte aproape de portarul lui Clermont, Mory Diaw.

An unfortunate ending to the Montpellier vs Clermont match 😔

The match has been abandoned after goalkeeper Mory Diaw was stunned by a firework thrown from the crowd. The Senegalese goalkeeper had to be stretched off. pic.twitter.com/LMbmSPz32q

— Football is Life (@futball_is_life) October 8, 2023