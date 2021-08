VIDEO | Mesajul lui Daniel Niculae, pentru rivalii Rapidului: „Va fi foarte greu să ne bată cineva”

Daniel Niculae, președintele Rapidului, a vorbit despre victoria alb-vișiniilor în derby-ul cu FCSB.

„A fost o victorie importantă, muncită. Mă simt foarte bine. Cred că orice rapidist se simte ca în al nouălea cer după o victorie asupra Stelei (n.r.: FCSB-ului). Trebuie să ne bucurăm, iar săptămâna viitoare să pregătim următorul meci. Campionatul este destul de lung. E foarte important că nu am primit niciun gol după cinci meciuri și că nu am cunoscut înfrângerea. Mă bucur că am putut să le oferim rapidiștilor încă o seară frumoasă. Le mulțumesc că au umplut Arena Națională. Va fi foarte greu să ne bată cineva”, a declarat Daneil Niculae, pentru Rapid TV.

Rapid s-a impus în derby-ul cu FCSB, scor 1-0, duminică seară, pe Arena Națională, în etapa a cincea a Ligii I. Nou-promovata nu aprimit niciun gol în cele cinci meciuri jucate în acest sezon. Lider în clasament este CFR Cluj, cu 15 puncte, iar Rapid o urmează în ierarhie, cu 13 puncte. FCSB ocupă locul 4, cu opt puncte.

Citește și EXCLUSIV | LEGENDĂ A RAPIDULUI, DESPRE DERBY-UL CU FCSB: „JUCĂTORII AU AVUT O AMBIȚIE ȘI O FOAME DE VICTORIE, DE NEDESCRIS”