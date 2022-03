VIDEO | Mesajul steliștilor pentru rivalii din play-off-ul Ligii 2: „Suntem foarte motivați, am văzut și declarațiile unora”

Fără drept de promovare în acest sezon, echipa lui Daniel Oprița joacă în prima etapă a părții secunde a campionatului contra celor de la Concordia Chiajna.

Chiar și în lipsa unui obiectiv clar în acest play-off, fotbaliștii din Ghencea își amenință adversarii care au pus în discuție prezența roș-albaștrilor între primele 6 echipe ale eșalonului secund.

”Suntem destul de motivați, chiar foarte motivați, pentru că am văzut și declarațiile unora, că nu ar trebui să fim aici. Chiar ne motivează lucrul ăsta, chiar vorbeam între noi că dacă îi batem pe ăia de pe primul loc și pierdem cu ăia de pe locul 2 urmează să se spună că suntem echipa ălora de pe locul 2, sau invers. Chiar vrem să-i batem pe toți, dacă putem, să scoatem rezultate bune, ca să se ducă aceste speculații”, a fost declarația lui Vasile Buhăescu, înaintea partidei cu ilfovenii.

Atacantul a ajuns la începutul sezonului la Steaua și a marcat 6 goluri în cele 15 meciuri bifate de el în acest sezon. Buhăescu a jucat în carieră și pentru Concordia Chiajna, pe vremea când „vulturii verzi” evoluau tot în Liga 2.

”Având în vedere că am fost accidentat, e destul de bine, dar tot timpul este loc de mai bine. Chiar mi-aș fi dorit să înscriu mai mult, să ajut echipa mai mult dacă nu am făcut-o suficient, dar așa este la fotbal. Din păcate, am fost accidentat și nu am avut ce să fac.

La Chiajna am avut parte de o experiență bună, eram tânăr, a fost pentru prima dată când jucam în Liga a 2-a. Am avut jocuri bune la Chiajna și mă bucur că am fost atunci, la momentul ăla, acolo, pentru că aveam nevoie de meciuri mai multe”, a subliniat fotbalistul de 34 de ani.

Duelul dintre Concordia Chiajna și Steaua din prima etapă a play-off-ului se joacă luni seară. Sâmbătă este programată partida dintre Petrolul și U Cluj, iar duminică se întâlnesc Hermannstadt și Unirea Slobozia.