Video. Mitriță, încă o „dublă” în China după anunțul revenirii la echipa națională a României. Scor final șocant după ce, în minutul 53, Zhejiang avea 3-1

Alex Mitriță face show în China! Fostul star al Universității Craiova a marcat din nou și a oferit un assist pentru Zhejiang FC. Reușitele „Piticului” au venit la scurt timp după ce acesta va reveni la echipa națională.

Alex Mitriță, o nouă „dublă” în China. Scor șocant în derby-ul Zhejiang – Beijing Guoan

Alex Mitriță a reușit o nouă „dublă”, gol-assist, în campionatul din China, dar a fost insuficient pentru ca echipa sa, Zhejiang FC, să câștige derby-ul cu Beijing Guoan. Echipa românului conducea cu 3-1 în minutul 53, dar totul s-a prăbușit după ce gazdele au rămas în inferioritate numerică.

Cheng Jin a văzut direct cartonașul roșu în minutul 62 și le-a permis să revină oaspeților, care au făcut 4-3 prin golurile lui Abreu (65) și Wang Ziming (76).

S-a terminat 4-3 pentru oaspeți. Ca urmare a acestui rezultat, echipa lui Alex Mitriță a rămas pe locul 7 în SuperLiga Chineză, cu 29 de puncte, la 14 lungimi de podium.