VIDEO | Mourinho, noul star de la Roma! Primire fabuloasă pentru antrenorul portughez

Jose Mourinho a fost primit cu entuziasm la Roma! Sute de fani l-au aşteptat pe antrenorul portughez la aeroport. Mourinho a sosit cu un avion privat în capitala Italiei. Suporterii au explodat de bucurie atunci când noul antrenor i-a salutat la plecarea spre baza de pregătire a clubului.

What a reception! 🤯

Roma fans were *very* excited to see Jose Mourinho arrive at the club today as he prepares for his first season in charge of the Serie A side! 🇮🇹 pic.twitter.com/2vVrPl7Nqd

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 2, 2021